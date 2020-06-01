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Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor

Üniversite bünyesinde yer alıp teknolojisi yenilenen Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki iki fabrikada günlük 10 bin ekmek, 4 bin 200 yumurta ve yaklaşık 3,5 ton bal, pastörize süt, yoğurt, probiyotik yoğurt, tereyağı, ayran, dondurma ve civil peynir üretiliyor
 01 Haziran 2020 16:06
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Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi fabrika gibi çalışıyor

Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (GHUAM), ürünleri ve bilimsel çalışmalarıyla ile hem ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor hem de bölgedeki üreticilere rol model oluyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaptığı açıklamada, 2017'de kurulan GHUAM'ın bünyesindeki iki sığırcılık ile koyunculuk, arıcılık ve tavukçuluk birimlerinin ve pilot süt ve ekmek fabrikasının fiziki altyapılarının yenilenip üretim teknolojilerinin modernize edildiğini söyledi.

Merkezin, bölge hayvancılığı ve tarımına önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Çomaklı, "Daha önce ziraat ve veteriner fakülteleri bünyesinde faaliyet gösteren çiftlikleri, iki araştırma merkezi haline getirerek hizmet ve üretim kapasitelerini artırmayı hedefledik. Birçok alanı yenilenen merkez, sadece üniversite için değil, aynı zamanda bölge üreticilerine ve sanayicilere de rol model olacak." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, hayata geçirilen projeler ışığında bölgenin tarım ve hayvancılık sektöründeki potansiyeli ve küresel üretimiyle ticaretteki payını artırması için teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Üniversite ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle yürütülen Çiftçi Eğitim Programları (TARBİLEM) sayesinde, kentte yeni bir dönem başladığını belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"400 büyükbaş hayvanın bulunduğu sığır yetiştiriciliği birimlerinde güvenlik sisteminden, makine parkına, padoklardan, süt sağım ekipmanları ve dolum tanklarına kadar birçok noktada modernizasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Hayvan sağlığı ve refahını artırmak için gezinme alanlarını düzenledik, hayvan reviri tanzim ettik ve hayvan ayak problemlerini gidermek için hijyenik ayak banyoları oluşturduk. Nitelikli damızlık üretimi, kuzu kayıplarının önlenmesi ve ıslah yoluyla koyunculukta verimliliği artırmaya yönelik önemli projeleri yürütmeye başladık. Yaklaşık 860 koyunun yetiştirildiği koyunculuk biriminde tüm padoklar yenilendi, hayvanların dinlenme ve sulama alanları bölünerek düzenlendi ve bilimsel çalışmalara zemin olacak yeni laboratuvarlar oluşturuldu."

- Kaşar peyniri üretimine de başlandı

Çomaklı, 'Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi' kapsamında onarımı gerçekleştirilen Pilot Süt Fabrikasının modernizasyon çalışmaları kapsamında son sistem makine ve ekipmanlarla üretim potansiyeli ile çeşitliliğinin artırıldığını dile getirdi.

Gıda güvenliğine uygun, yüksek hijyen koşullarının sağlandığı fabrikada, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları Sistemi'nin (HACCP) de devreye alındığını bildiren Çomaklı, "Fabrikada kurulan AR-GE laboratuvarlarında ilgili fakülteler için araştırma imkanlarının sunuluyor. Fabrika öğrenciler için önemli bir uygulama merkezi haline geldi. Gerçekleştirilen modernizasyon çalışması ile üniversitemizin ilgili bölümlerinden lisans öğrencilerinin ders uygulamaları için ideal bir ortam oluşturuldu. Öğrenciler son sistem makine ve ekipmanları tanıma ve üretim yapma imkanı bulabildi. Fabrikada hijyenik ve teknolojik kurallara uygun olarak pastörize süt, yoğurt, probiyotik yoğurt, tereyağı, ayran, dondurma ve civil peynir üretimi yapılıyor. Son olarak da kaşar peyniri üretimine de başladık. Ürünler, merkeze bağlı kantinde satışa sunuldu ve ayrıca üniversitemizin hastanesine gönderildi." ifadelerini kullandı.

- Markalaşma süreci tamamlandı

Prof. Dr. Çomaklı, merkeze bağlı diğer fabrikada ise günlük ortalama 10 bin ekmek üretimi yaptıklarını kaydetti.

Yenilenen makine ve ekipman altyapısıyla bu sayının ileriki günlerde artarak katlanacağını belirten Çomaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Markalaşma süreci kapsamında Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğüne bağlı Marka Biriminin çalışmaları sonucu 'Ata Uni Çiftlik Ürünleri' markasıyla ambalaj çalışmaları tamamlanan ürünler yeni marka ve etiketleriyle tüketiciye sunuluyor. Otomatik toplama ve tarihleme makineleriyle günde 4 bin 200 yumurtanın üretildiği tavukçuluk birimi ile yılda 3-4 ton balın üretildiği arıcılık biriminde kurulan ambalajlama ve şişeleme sistemleriyle ürünler Ata Uni Çiftlik markasıyla satışa sunuldu."
Anadolu Ajansı
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