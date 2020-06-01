Balıkesir'deki darbe girişimi davasında tutukluluğa devam kararı
|01 Haziran 2020 16:19
|Yazdır
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili eski üst düzey komutan ve jandarma mensubunun yargılanmasına devam edildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk ile eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun'un ifadeleri, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Tutuksuz 3 sanık ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya katılmadı.
Cumhuriyet savcısının, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği Çelenk savunmasında, Haberleşme Trafiği Sistemi (HTS) kayıtlarındaki görüşmelerin hepsinin sıfır saniye olduğunu iddia etti.
Hakkında somut delil bulunmadığını, FETÖ üyesi olmadığını ve 15 Temmuz gecesi hiçbir şey yapmadığını öne süren sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Çelenk'in avukatı da "Müvekkilimle ilgili bir listeden bahsediliyor. Bu liste darbeye teşebbüs etmeyenlerin de yer aldığı bir listedir. Tanıklar müvekkilimin darbeye karışmadığını ifade ediyor." dedi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak"tan yargılanan Akkoyun ise suçlamaları reddederek örgüt üyeliğiyle ilgili hakkında hiçbir delilin olmadığını ileri sürdü.
4 yıldır tutuklu olduğunu dile getiren Akkoyun, kaçma ihtimali bulunmadığı için tahliyesini talep ettiğini söyledi.
Akkoyun'un avukatı da müvekkilinin, telefonunu örgütsel amaçla kullanmadığını iddia ederek, "Tanıkların müvekkilimle ilgili hiçbir örgütsel beyanları yok." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Muhafız Alayı darbe davasına virüs önlemleriyle devam edildi
01 Haziran 2020 14:47
|PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 kişi karantinaya alındı
01 Haziran 2020 13:55
|Teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşının kanı yerde kalmadı
01 Haziran 2020 13:46
|Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yeniden görülüyor
01 Haziran 2020 13:28
|Sızma hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
01 Haziran 2020 11:25
|Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı
01 Haziran 2020 09:54
|Emekli Öğretmen Albay, mülakat oyunlarını anlattı
01 Haziran 2020 07:53
|Firari Zekeriya Öz'ün Almanya'daki lüks villası görüntülendi
31 Mayıs 2020 15:28
|Ege Ordu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
31 Mayıs 2020 13:53
|FETÖ'den tutuklanmıştı... 900 milyon $'lık borçla battı
31 Mayıs 2020 13:46