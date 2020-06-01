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E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor

Kronik hastalıkların sorgulamasının yapıldığı e-Nabız sistemine sabahtan bu yana erişim sağlanamıyor
 01 Haziran 2020 16:15
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E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor

2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, sadece Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalıklara sahip personel idari izinli sayılabilmektedir.

Sağlık Bakanlığı bu listesi önce excel sonra da pdf formatında e-Nabız bölümüne ekledi.

Ancak, aşırı yoğunluk ve sorgulamadan dolayı, e-Nabız sistemine sabahtan bu yana erişim sağlanamamaktadır.

Bazı kamu kurumları da barkotlu belgede ısrarcı oldukları için sistemde aşırı bir yoğunluk oluşmuş durumdadır.

Memurlar.Net
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