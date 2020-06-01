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Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek hemşire için hastanesinde tören düzenlendi
 01 Haziran 2020 16:22
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Mesai arkadaşları Dilek Hemşireye ağladı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Akçabelen'in cenazesi, tören için cenaze aracıyla hastane bahçesine getirildi.

Annesi Ünzile, babası Kemal ve kardeşi Mertcan Çetin'in yanı sıra iş arkadaşlarının da katıldığı törende Akçabelen için dualar edildi, helallik istendi.

Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk burada yaptığı konuşmada, Akçabelen'in 10 yıl boyunca mesleği ve insanlara hizmet için canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Dilek hemşirenin hastane personeli ve hastalar tarafından çok sevildiğini belirten Ertürk, "5 yılını yoğun bakımda 5 yılını da ameliyathanede çalışarak geçirdi. Buraların ne kadar yoğun olduğunu hepiniz bilirsiniz. Bu süreçte çalışkanlığı, dürüstlüğü, yardımseverliği, görevine olan aşkıyla ve öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme isteğiyle bizim için çok değerli biriydi. Onun gösterdiği özveriyi çok iyi biliyoruz. İnşallah hastaların dualarıyla mekanı cennet olacak." diye konuştu.

Akçabelen'in cenazesi, Sefaköy Gültepe Mahallesi Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Anadolu Ajansı
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