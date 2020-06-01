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Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin
 01 Haziran 2020 16:24
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Millet Kütüphanesine gitmeden önce doluluğu takip edin

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi günlük 1000 ziyaretçiyi kabul edecek. Kütüphaneye giderken doluluk oranı takip edilmeli, aksi takdirde gittiğinizde yer olmayabilir.

Daha önce 24 saat açık olan Kütüphane Koronavirüs tedbirleri kapsamında sabah saat 09.00 ila akşam saat 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Hafta sonları ise kapalı olacak.

Memurlar.Net
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