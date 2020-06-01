MEB, adaylık kaldırma sınavını Temmuz'da yapacak
Milli Eğitim Bakanlığı, adaylık kaldırma sınavının 26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu
|01 Haziran 2020 17:03
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Adaylık Kaldırma Sınavı'na ilişkin yapılan açıklama
Bakanlığımız öğretmen kadrolarında görev yapan aday öğretmenlerden (Sözleşmeli/Kadrolu) performans değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayanlar için yapılması planlanan Adaylık Kaldırma Sınavı, COVID-19 salgını nedeniyle bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda; 26 Temmuz 2020 Pazar günü saat 14.00 'de yapılacaktır.
Adaylık Kaldırma Sınavı için yeni Kılavuz ve başvuru takvimi ilerleyen tarihlerde Bakanlığımız web sayfasında yayınlanacaktır.
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