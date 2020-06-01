Bakan Berat Albayrak, Peak'i tebrik etti
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1,8 milyar dolara satılan Peak oyun firmasını tebrik etti.
|01 Haziran 2020 17:08
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Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devrederek büyük bir anlaşmaya imza atmıştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak gerçekleşen satış sonrası sosyal medya hesabından Peak'i tebrik etti.
Albayrak, Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu dedi.
Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar! @PeakCom https://t.co/7iVaoPPj1eBerat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020
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