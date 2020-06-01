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Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı

Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıkan tatilciler Bodrum'a ulaştı. Yoğunluğu tahmin eden emniyet güçleri kırmızı alarma geçerek trafik uygulama noktalarında kontrolleri en üst seviyeye çıkardı.
 01 Haziran 2020 17:10
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Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı

Bodrum'da evleri bulunan tatilciler seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yola çıktı. Özellikle İstanbul ve Ankara'dan gelen tatilciler Torba kavşağında yoğunluk oluşturdu. Gece yarısı yola çıkan tatilciler öğlen saatlerinde Bodrum'a ulaştı. Olası yoğunluğu tahmin eden Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe girişinde geniş güvenlik önlemi aldı. Şehir dışından gelen özellikle 34 ve 06 plakalı araçlarda ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yapıldı. Ekiplerin kontrollerinin ardından ilçeye gelen tatilciler Bodrum'a güvenli bir şekilde giriş yaptı.

Yasak kalkar kalkmaz hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran'da seyahat yasağının kalkacağını müjdelemesinin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan illerden özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar hazırlıklarını tamamlayarak 1 Haziran gecesi yola çıktı. Öğlen saatlerinde Bodrum'da olan tatilciler rahat bir nefes aldıklarını söyleyerek, "Gece yasak kalkar kalkmaz yola çıktım ve sonunda Bodrum'a ulaştım" dedi.
İstanbul'dan gece saatlerinde yola çıkarak Bodrum'a gelen Mehmet Aktürk isimli vatandaş, "Bodrum güzel, havası güzel, insanları güzel. Seyahat yasağının kalmasını bekliyordum. 3-4 kere başvurdum reddedildim e-devletten. Sonra işte yasağı kaldırdı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yola çıktık" dedi.

Otobüsler kontrol ediliyor

Yolcu otobüsleriyle Bodrum'a gelen tatilcilerin ise Torba uygulama noktasından polis ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Tüm otobüsler teker teker kontrol edilip yüksek ateşi olanlar sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.
İhlas Haber Ajansı
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