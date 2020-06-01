Sanayi Bakanlığı, karekodlu kronik hastalık belgesi istedi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, PTT'nin aksine sadece e-Nabız sisteminden alınan karekodlu kronik hastalık belgesini esas alacağını duyurdu.
|01 Haziran 2020 18:06
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