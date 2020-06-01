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İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.
 01 Haziran 2020 18:37
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İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, Ankara'da hafta sonu ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinleyen bir grubu uyaran Barış Çakan isimli gencin, çıkan tartışmada hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Barış Çakan'ın hayatını kaybetmesinin herkesi derinden yaraladığını belirten Altun, yaşanan elim hadisenin tüm boyutlarıyla incelenip, gerekli adli sürecin başlatıldığını aktardı.

Altun, yaşanan acı hadisenin gerçek sebebinin belirli çevreler ve odaklar tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edilmesinin, hadisenin ısrarla "Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi" olarak yansıtılmasının, hakikatin kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumsal dinamiklerimizi hedef alan yalan haberlerin, provokasyonların ve algı yönetimi çalışmalarının, kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik son zamanlarda sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyalarından bağımsız olduğu asla düşünülemez. Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir. Milletimiz üzerinde oynanan bu alçak oyunun takipçisi olacak ve gerekli tüm adımları süratle atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 83 milyon vatandaşımızın sığınağı, koruyucusu ve hizmetkarıdır. Toplumsal huzur ve güvenliğimiz için milletimizle el ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyeceğiz."
Anadolu Ajansı
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