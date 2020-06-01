Bu ilçede ilk defa koronavirüs vakası görüldü
|01 Haziran 2020 18:43
|Yazdır
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ilk koronavirüs vakası görüldü. Andırın Kaymakamı Emre Dündar, testi pozitif çıkan kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
İlçenin kırsalındaki Çokak Mahallesi'nde yaşayan K.K.'nin (66), cuma günü rahatsızlanarak gittiği Andırın Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. K.K. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, ailenin diğer fertleri de 14 gün izolasyona alındı.
Andırın Kaymakamı Emre Dündar, K.K.'nın Türkiye'de koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bugüne kadar Andırın ilçesinde tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi. Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Demir, "Yaklaşık 2,5 aydır ilçemizde pandemi ile mücadele ediyoruz, hiçbir vaka şu ana kadar gözükmemişti ancak yayla sezonu olduğu için yaklaşık 30-40 bin yaylacı Andırın'a doğru hareket etmekle birlikte ilk vakamız Çokak Mahallesi bölgesinde görüldü. Ailenin reisi olan ve il dışından ilçemize gelen vatandaşımızdan alınan test sonuçlarına göre Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen vatandaşımızda koronavirüse rastlanıldı ve tedavisine devam edilmekte" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Memiş: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam
01 Haziran 2020 19:38
|Ankara'da bir kafede perdeli koronavirüs önlemi
01 Haziran 2020 19:34
|Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
01 Haziran 2020 19:17
|Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi
01 Haziran 2020 17:46
|Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var
01 Haziran 2020 17:18
|Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı
01 Haziran 2020 17:10
|Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş
01 Haziran 2020 15:59
|Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
01 Haziran 2020 15:09
|Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak
01 Haziran 2020 15:00
|Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı
01 Haziran 2020 13:58