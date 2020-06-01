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Başkentte izinsiz gösteri girişiminde bulunan 21 kişi gözaltında
|01 Haziran 2020 19:05
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Başkentte izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Gezi Parkı odaklı eylemler sırasında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü anmak için Güvenpark'ta toplanan gruba gösterinin izinsiz olduğu gerekçesiyle dağılması yönünde uyarıda bulunuldu.
Polisin uyarılarını dikkate almayan gruba müdahale sonucu 21 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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