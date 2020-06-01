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Komandonun yürekleri ağza getiren paraşütle atlayışı

Türkiye'nin ilk komando tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda eğitim atlayışında paraşütü açılmayan komando, son anda yedek paraşütünü açarak güvenli bir şekilde iniş yaptı.
 01 Haziran 2020 19:12
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Komandonun yürekleri ağza getiren paraşütle atlayışı

Türkiye'nin ilk komando tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda eğitim atlayışında paraşütü açılmayan komando, son anda yedek paraşütünü açarak güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Türkiye'nin ilk komando tugayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en gözde birliklerinden olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda her sınıfta ve rütbede askere paraşüt eğitimi veriliyor. Sosyal medyada yayınlanan eğitim görüntülerinde uçaktan atlayan bir komandonun paraşütü mum oluyor. Görüntüyü çekenlerin 'Eyvah eyvah. Yedeğini aç. Aç yedeğini. Açamayacak zannettim, şimdi açıldı, işte çok güzel bir işti. Allah'a şükür' demesi yaşadıkları korkuyu yansıttı. Yere sağ salim iniş yapan komando, ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Türk Hava Kuvvetlerindeki 17 komando tugayından biri olan Kayseri 1. Komando Tugayı'nda her sınıftan ve rütbeden askere paraşüt ve komando temel eğitimi veriliyor. 1965 yılında kuruluş çalışmaları başlayan tugay, ilk olarak Edirne'de kuruldu ve 1971 yılında Zincidere'ye taşındı. Tugayın ismi 15 Mayıs 1972'de 'Hava İndirme Tugayı', 1992 yılında da '1. Komando Tugayı' olarak değiştirildi. Subay, astsubay, uzman erbaş ve erlere her seviyede askeri paraşüt eğitimi yalnızca bu tugay tarafından veriliyor. Tugayın sancağına Irak kuzeyinde icra ettiği sınır ötesi harekattaki başarısı sebebiyle 7 Ocak 1993 tarihinde 'Üstün Cesaret ve Feragat Altın Madalyası' takıldı. Şehit paraşütçüler anısına 16 Haziran 2005 tarihinde tugay personeli bir üsteğmen tarafından 'En Yüksekteki En Büyük Türk Bayrağı Açma' faaliyeti icra edilerek Guiness Rekorlar Kitabı'na giren bir paraşüt atlayışı icra edildi. Tugay, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatı'nda da görev yaptı.
İhlas Haber Ajansı
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