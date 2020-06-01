Muradiye Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor
|01 Haziran 2020 19:17
|Yazdır
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan ve her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor.
Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve adını Bağdat seferine çıkan 4. Murat'tan aldığı bilinen Muradiye Şelalesi, 50 metreyi aşan yükseklikten dökülen suyuyla ziyaretçilerini adeta mest ediyor. Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen, binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muradiye Şelalesi, normalleşme süreciyle Muradiye Belediyesine bağlı temizlik görevlileri tarafından temizlenerek dezenfekte edildi. Ziyaretçilerin sağlıklı bir ortamda şelaleyi ziyaret etmesi için yürütülen temizlik çalışmalarını inceleyen Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, "Korona virüs salgını sebebiyle iki ayı aşkın bir süre kapalı kalan Muradiye Şelalemiz, 1 Haziran itibariyle vatandaşlarımızın hizmetine tekrar açıldı. Van'ımızın ve Muradiye'mizin doğal güzelliklerinden olan Muradiye Şelalesi, tekrardan piknikçilerin ziyaretine açık hale geldi. Muradiye Belediyesi olarak alanın temizliği ve dezenfekte edilmesi konusunda hummalı bir çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızın buraları ziyaretleri sırasında yine maske kullanmaları, sosyal mesafeye riayet etmeleri şartıyla alanımız açık olacak. Tüm vatandaşlarımızı Muradiye Şelalesi'nin doğal güzelliği görmeleri için ilçemize bekliyoruz" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Vali Memiş: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam
01 Haziran 2020 19:38
|Ankara'da bir kafede perdeli koronavirüs önlemi
01 Haziran 2020 19:34
|Bu ilçede ilk defa koronavirüs vakası görüldü
01 Haziran 2020 18:43
|Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi
01 Haziran 2020 17:46
|Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var
01 Haziran 2020 17:18
|Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı
01 Haziran 2020 17:10
|Sürüsü, 6 aracı, villası olanlar da 1000 liralık yardıma başvurmuş
01 Haziran 2020 15:59
|Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı
01 Haziran 2020 15:09
|Gölcük, Abant ve Yedigöller'e randevuyla giriş yapılacak
01 Haziran 2020 15:00
|Bu ilde salgın tekrar kontrol altına alındı
01 Haziran 2020 13:58