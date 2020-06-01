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Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı.
 01 Haziran 2020 19:25
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Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, toplu taşıma ve şehirlerarası yolcu taşımacılığındaki kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma sınırlamasını kaldırdı.

İçişleri Bakanlığı corona virüs normalleşme adımları kapsamında yeni toplu taşıma genelgesini paylaştı.

81 ilin valiliklerine gönderilen genelgede toplu taşımaya getirilen yüzde 50 kota sınırlaması kaldırıldı.

Araçların cinsine ve yoğunluğuna göre ayakta ne kadar yolcu alacaklarına ilişkin karar il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldı.

PERSONEL SERVİSLERİNE İLİŞKİN KARAR

Bakanlığın gönderdiği genelgede toplu taşıma araçlarıyla birlikte personel servislerinde de yüzde 50 kota uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

Memurlar.Net
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