Saadet Parti'li Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti

ADAYLIK EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR Mİ? Sonuç olarak adaylık eğitiminin uzaktan eğitim yoluyla yapılması konusunda örnek bir uygulama olması ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte eğitimin yöntemi konusunda bir hüküm bulunmaması karşısında sözkonusu eğitimin uzaktan eğitim yoluyla yapılmasının mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz. Sınavların ise mevcut hükümler dikkate alındığında yüzyüze yapılması gerekli.