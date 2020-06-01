Saadet Parti'li Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 2019 Mahalli Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Mücahit Kaçar, AK Parti'ye geçti.
|01 Haziran 2020 19:29
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Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 2019 Mahalli Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Mücahit Kaçar, AK Parti'ye geçti.
Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde geçen yıl yapılan yerel seçimlere, Saadet Partisi'nden giren Mücahit Kaçar, belediye başkanı oldu. Başkan Kaçar, 15 ay sonra AK Parti'ye geçti. Mücahit Kaçar'a rozetini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş taktı.
AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de hazır bulundu.
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