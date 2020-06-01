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MEB: Talep varsa resmi okul öncesi eğitim kurumlarını açın

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, resmi okul öncesi eğitim kurumlarının, velinin talebi, yeteri kadar müracaat olması, milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi durumunda açılmasını istedi
 01 Haziran 2020 19:59
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MEB: Talep varsa resmi okul öncesi eğitim kurumlarını açın

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, velinin talebi ve yeteri kadar müracaat olması halinde, milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi şartıyla, özellikle anne babası çalışan çocuklar için resmi okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasını istedi
Memurlar.Net
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