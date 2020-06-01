MEB: Talep varsa resmi okul öncesi eğitim kurumlarını açın
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, resmi okul öncesi eğitim kurumlarının, velinin talebi, yeteri kadar müracaat olması, milli eğitim müdürlüğünün uygun görmesi durumunda açılmasını istedi
|01 Haziran 2020 19:59
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