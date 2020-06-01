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Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin

Koronavirüs salgınında en fazla risk altında bulunan sağlık çalışanlarının içinde diş hekimleri de yer alıyor. Normalleşme dönemiyle birlikte artan diş hekimi randevularına dikkat çeken Prof. Dr. Selçuk Basa, diş hekimine direkt başvurudan önce mutlaka telefon ile veya internet üzerinden bilgi almanın önemine değinerek, pandemi döneminde diş sağlığı için yapılması gerekenleri de anlattı.
 01 Haziran 2020 20:34
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Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin

Normalleşme takvimi yavaş yavaş hayata geçirilirken, uzmanlar bu süreçte diş sorunları nedeniyle hastaneye gidenleri uyarıyor. Koronavirüsün özellikle damlacık yoluyla hızlı bulaşıcılık göstermesi, diş hekimliği alanını da olumsuz etkilemiş durumda. Bu süreçte diş tedavisi yarım kalan hastalar, diş ağrısı yaşayanlar ve diş ile ilgili işlemleri gerçekleştiren personel, doktor ve sağlık çalışanları internette sıklıkla diş hastaneleri ve diş polikliniklerinin açılacağı tarihi araştırıyor.

"HASTALAR ESKİSİ GİBİ KABUL EDİLMEYECEK"

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, "Pandemi sürecinin en başından beri Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberleri takip etmekteyiz. Normalleşme süreci kesinlikle eskisi gibi hasta bakmak şeklinde düşünülmemelidir. Bu kapsamda, normalleşme sürecinin ilk aşamasında günlük bakılan hasta sayısı pandemi öncesi dönemde bakılan günlük hasta sayısının yüzde 20-25'i kadar olacak şekilde planlanmalıdır. Hasta aralarında hasta bakılan odanın ayrıntılı dezenfeksiyonu ve havalandırılması için uygun altyapı ve ekipman ihtiyacı karşılanmalıdır. Tüm bu işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ise hasta randevuları arasında boşluk bırakılmalıdır. Covid-19 sonrası alınan yeni enfeksiyon kontrol önlemlerinin hem hastalar hem de sağlık çalışanları tarafından benimsenmesi için normalleşme sürecinin ilk aşamasından faydalanılması gerekmektedir. Covid-19 enfeksiyonunun ülkemizdeki seyrine bağlı olarak Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kararı ile diş hekimliğinde 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başlamıştır ve kademeli olarak artarak devam edecektir" dedi.

PANDEMİDE DİŞ SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?

Pandemi günlerinde ağız ve diş hijyeninin nasıl sağlanması gerektiği ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Selçuk Basa, "Hepimiz için bu dönemde birçok alışkanlığımızı değiştirmemizi gerektiren yeni bir rutin oluştu. Bu yeni rutinimizde genel sağlığımızın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığımızı korumak için hijyen alışkanlıklarımızı en üst seviyede tutmamız gerekmektedir. Bunun için mutlaka günde iki kez dişler fırçalanmalıdır. Diş fırçasının erişemediği alanlardaki bakteri plağını uzaklaştırmak için diş ipi, ara yüz fırçası veya ağız gargarası kullanımı gibi ek önlemler uygulanmalıdır. Ayrıca çürüğe neden olma riski yüksek olan karbonhidrat içerikli yiyeceklerden uzak durulması, bol lifli yiyeceklerin tüketilmesi, öğünler sırasında ve sonrasında bol su içilmesi dişlerimizi çürüğe sebep olan bakterilerin etkisinden koruyacaktır. Bunun yanı sıra ağız bakımı yapılmadan önce ve sonra eller mutlaka etkili bir biçimde yıkanmalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

"ZORUNLU OLMAYAN BAŞVURULAR MÜMKÜNSE ERTELENMELİ"

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberde ağrı, enfeksiyon, kanama ve travma kaynaklı rahatsızlıkların diş hekimliğinde acil ve zorunlu hizmetler olarak tanımlandığını hatırlatan Prof. Dr. Selçuk Basa, "Bunun dışındaki işlemler de normalleşme sürecinin başlamasıyla yapılmaya başlandı. Ancak hastalar rahatsızlıklarının acil bir durum olup olmadığına karar veremiyorlarsa ya da var olan problemin bir diş hekimi müdahalesi gerektirip gerektirmeyeceğini bilmiyorlarsa mutlaka hekimleriyle telefon, mesajlaşma veya video konferans yoluyla bağlantı kurarak durumları hakkında bilgi almalı, gerekiyorsa sağlık kuruluşlarına başvurmalıdırlar. Estetik vb. gibi acil tanımının dışında kalan tedaviler normalleşme süreci ile birlikte yapılmaya başlanacaktır. Ancak pandeminin ülkemizdeki seyri izlenerek bu gibi işlemlerin bir süre ertelenmesinin fayda sağlayacağı bilinmektedir" açıklamasında bulundu.

"RANDEVULARA TAM ZAMANINDA GELMEK BULAŞMA RİSKİNİ AZALTIR"

Salgın sürecinde bulaş ihtimalinin azaltılması ve hastaların uygun tedaviyi güvenli koşullarda almaları için sağlık çalışanları ve kliniklerin aldığı önlemlerin yanı sıra hastaların da bu konuda bilinçli olmasının önemine de değinen Prof. Dr. Selçuk Basa, "Hastalar bekleme alanlarında bulaşma riskini azaltmak için randevulara tam zamanında gelmelidir. Hastalar gerekirse bina dışında ya da araçlarında beklemeli randevu saatleri geldiğinde klinik içerisine giriş yapmalıdırlar. Hasta ve gelmesi zorunluysa refakatçi kliniğe gelirken mutlaka maske takmalıdır. Klinik girişlerinde ve bekleme odalarında alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Ayrıca hastalar yakın zamanda Covid-19 benzeri semptomlar geçirdiyse veya Covid-19 pozitif bireylerle temasta bulunduysa bu konuda mutlaka diş hekimine bilgi vermelidirler" dedi.
DHA
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