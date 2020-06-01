1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cenaze aracı devrildi: 1 belediye personeli hayatını kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
 01 Haziran 2020 20:37
Yazdır
Cenaze aracı devrildi: 1 belediye personeli hayatını kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde cenaze aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunun Piredere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) yaralandı.

Aslan, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, araç Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Başkentte izinsiz gösteri girişiminde bulunan 21 kişi gözaltında
01 Haziran 2020 19:05		 Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
01 Haziran 2020 18:18
Başsavcılık, Barış Çakan cinayetinde Kürtçe müzik iddiasını yalanladı
01 Haziran 2020 18:13		 Oğlu dolandırdı babası sakladı
01 Haziran 2020 17:31
Kadın cinayetleri yüzde 35 azaldı
01 Haziran 2020 16:51		 Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası konuştu
01 Haziran 2020 16:32
Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
01 Haziran 2020 12:48		 Minibüsten 7 yerine 35 yolcu çıktı
01 Haziran 2020 11:57
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
01 Haziran 2020 11:18		 Valilik: Bıçakla öldürme, Kürtçe müzikten dolayı olmadı
01 Haziran 2020 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:39 - Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil21:36 - Bitlis Valisi, JÖH Tabur Komutanlığına ziyaret etti21:31 - MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge21:23 - Liseli Hayriye, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu21:20 - Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kapılarını yeniden açtı21:19 - Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor21:12 - Balıkçılar özledikleri İstanbul Boğazı'na tekrar kavuştu21:10 - AŞTİ'de kısıtlama ardından yoğunluk yaşanıyor21:05 - Kayseri Şehir Hastanesinde 'normalleşme' yoğunluğu20:57 - 33 yıllık ulaşım sorunu feribotla çözüldü
20:53 - Metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü20:43 - Antalya Adliyesi'nde 'Yeni Normale Dönüş' süreci başladı20:39 - ByLock kullandığı tespit edilen kadın yakalandı20:37 - Cenaze aracı devrildi: 1 belediye personeli hayatını kaybetti20:34 - Diş hekimlerinden uyarı: Acil değilse erteleyin20:26 - Bahçeli'den erken seçim açıklaması19:59 - MEB: Talep varsa resmi okul öncesi eğitim kurumlarını açın19:38 - Vali Memiş: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kamu bankalarından düşük faizli yeni kredi paketi
İkinci elde hareketlilik: Sıfır otomobil almak imkansız hale geldi
Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
MEB, idari personelin göreve başlamasını istedi
Meclis 48 gün sonra toplanıyor! İlk madde bekçiler
10 ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı
Gayri resmi güvenlik soruşturması yapan işgüzar bürokratlar
Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
Şehit Atakan Arslan'ın faili, ağzında jiletle polislere saldırmış
PTT'den, kronik hastalıklardaki karmaşa için 3 maddelik açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hayal kırıklığı 1
01.06.2020 kıraathane,cafe ve restoranların açılması 7
en çok vergi yükünü sigaraya yüklüyoruz 4
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 3
kyle hines 1
gökhan töre 1
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
Anne klasikleri 3
01.06.2020 spor salonlarının açılması 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam