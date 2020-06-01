AŞTİ'de kısıtlama ardından yoğunluk yaşanıyor
|01 Haziran 2020 21:10
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İçişleri Bakanlığınca 14 büyükşehir ile Zonguldak için uygulanan seyahat sınırlamasının kaldırıldığı ilk günde otobüs firmaları yoğun talebe yetişebilmek için ek seferler düzenliyor.
Seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından vatandaşlar, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne (AŞTİ) akın etti. AŞTİ'ye gelenlerin ateşi dijital termometrelerle ölçülürken, maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için anonslar yapıldı.
Birçok noktasına dezenfektan yerleştirilen AŞTİ'de, temizlik personeli tarafından da sık sık zemin temizliği yapıldı.
Yolcular, yarı dolulukla hizmet verilen otobüslerde aralıklı oturtuldu. Muavinler, otobüslere binen yolculara kolonya ve dezenfektan verdi.
"100'ün üzerinde seferimiz var"
Özel bir otobüs firmasının işletme müdürü Aydın Zengin, seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından ciddi talep artışı yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde başlayan ve gece 12'ye kadar sürecek 100'ün üzerinde seferimiz var. Buraya gelen vatandaşları geri çevirmemek, hizmet sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen yoğun talebe bakarak insanların seyahat etmeyi özlediğini görüyoruz." dedi.
Seferleri çoğunlukla büyük şehirlere düzenlediklerini söyleyen Zengin, "Neredeyse bütün illere sefer düzenliyoruz. Sefer düzenlenmeyen il kalmadığını söyleyebiliriz ama daha ziyade İzmir, Antalya, İstanbul gibi büyük şehirlerde yoğunluk var." bilgisini paylaştı.
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