Balıkçılar özledikleri İstanbul Boğazı'na tekrar kavuştu
|01 Haziran 2020 21:12
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Eşsiz manzarası eşliğinde balık tutma tutkunlarının vazgeçilmez noktalarından olan İstanbul Boğazı'na gelen amatör balıkçıklar, kontrollü normal hayata geçişin ilk günün de sağanağa rağmen denizle olan özlemini giderdi.
Sosyal mesafeye uyan ve maske takarak oltalarını Arnavutköy'den denize atan balıkçılar, uzun zaman sonra en büyük keyiflerine tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.
Oltasıyla balık tutan Kayhan Doğan adlı vatandaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun bir süreden sonra tekrar deniz kenarına geldiklerini söyledi.
Üzerinden epey zaman geçmesinin ardından eski keyiflerine kavuştuklarını anlatan Doğan, "Aslında iyi oldu. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi sosyal mesafeye uyuyorlar. Geldik ve burada özlem giderip balıklarımızı tutuyoruz. İnşallah bir daha yasak gelmez." dedi.
Erol Özyılmaz da büyük bir aradan sonra geldikleri denizde umduklarını bulamadıklarını ifade etti.
Denizi çok özlediğini dile getiren Özyılmaz, şunları söyledi:
"Ben sabaha kadar hiç uyuyamadım zaten. Uyumadan geldim buraya. Sosyal mesafe ve diğer kurallara uymak zorundayız yoksa burada barınamayız. Bunu mecbur yapacağız. Amatör balıkçı kartlarımızı da çıkardık, dikkat edeceğiz her şeye."
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