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Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kapılarını yeniden açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, yeniden hizmet vermeye başladı.
 01 Haziran 2020 21:20
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Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kapılarını yeniden açtı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta geçici olarak kapatılan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Kapalıçarşı'daki tören öncesinde esnafla dua edildi. Daha sonra çarşının 10.00-16.00'da hizmet vereceği duyuruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buradaki konuşmasında, salgın dolayısıyla geçici süre hizmet veremeyen çarşıları bugün itibarıyla açtıklarını söyledi.

Daha önce salgın dolayısıyla "Evde kal" dediklerini ancak artık işe güce dönme zamanı olduğunu belirten Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Üretim, hizmet sektörü, kapalı çarşımız az sonra Mısır Çarşımız, AVM'lerimiz esnafımız, zanaatkarımız, sanayicimiz hepimiz kurallara riayet edeceğiz, birbirimizle yardımlaşacağız ama işimize döneceğiz. Bu üç aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ancak Allah'ın izniyle yine bulunduğu yerden hızla kalkacak, sizlerin el birliğiyle yürek birliğiyle tekrar ekonomimizi dinamik hale getireceğiz.''

"Mücadeleye devam"

Yerlikaya, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını da anımsattı.

Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Sağlık Bakanlığının kararıyla Kovid-19 sürecinde devletin dünyaya örnek tedbirler aldığını vurgulayan Yerlikaya, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede gerçekten takdire şayan bir noktaya geldik ama her şey bitmedi. Uzunca bir zamandır evlerimizde kaldık sabrettik, millet-devlet el birliği yaptık güzel neticeler aldık ama kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız bugünlerde yine mücadeleye devam.'' diye konuştu.

Vali Yerlikaya, açılışın ardından çarşıyı gezerek esnafı selamladı ve bazı dükkanları ziyaret ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yerlikaya daha sonra Mısır Çarşısı'na geçerek açılışın esnaf için hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Esnafa bol kazançlar dileyen Yerlikaya, "Gördüğümüz manzara şu, bütün esnafımız, çarşısını, müşterilerini özlemiş. Çarşıda müşteriler de esnafını özlemiş dolayısıyla hasret bitti.'' ifadesini kullandı.

Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve esnaf katıldı.
Anadolu Ajansı
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