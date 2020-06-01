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Liseli Hayriye, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

ANTALYA'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup, ailesine teslim edilen Hayriye Nur Özyurt (16), yine ortadan kayboldu. 2 haftadır haber alınamayan Hayriye Nur'un annesi Meral Özyurt, kızının tehdit ve şantajla birileri tarafından korkutulduğunu iddia etti.
 01 Haziran 2020 21:23
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Liseli Hayriye, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu

ANTALYA'da, kaybolduktan 18 gün sonra bulunup, ailesine teslim edilen Hayriye Nur Özyurt (16), yine ortadan kayboldu. 2 haftadır haber alınamayan Hayriye Nur'un annesi Meral Özyurt, kızının tehdit ve şantajla birileri tarafından korkutulduğunu iddia etti.

Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'nde oturan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, mart ayında "Markete gidiyorum" dedikten sonra ortadan kayboldu. Polisin yaptığı araştırma sonunda kaybolduktan 18 gün sonra bulunan ve 29 Nisan'da ailesine teslim edilen Hayriye Nur, 14 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında yine kayboldu.

Bu sefer kendilerine haber vermeden evden ayrılan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Meral Özyurt, ?Kızımın zor günler geçirdiğini biliyorum ama bazı şeylere de gücüm yetmiyor. Kızımın kötü niyetli birileri tarafından tehdit ve şantajla korkutulduğunu düşünüyorum. Kızım mecbur kalmasa evden gitmezdi. Muhtemelen kızımı zorlayanların ellerinde şantaj unsuru bir şeyler var. Böylece gitmeye mecbur kaldı. Kayıp başvurusunda bulundum ve BİMER'e şüphelendiğim kişileri yazdım. Ayrıca yarın şüphelendiğim kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
DHA
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