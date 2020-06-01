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Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz" açıklamasında bulundu.
 01 Haziran 2020 21:39
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Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil

Haber Global ekranlarında yayınlanan, Aytaç Kurnaz'ın sunduğu 'Uzmanına Sorun' programının bu akşamki konuğu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü oldu.

Özlü, bir izleyicinin, "Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil, bunun sebebi ne? Virüs duman yoluyla da mı bulaşıyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Nargile, pek çok kişinin değişimli olarak kullanması nedeniyle riskli. Her ne kadar temizleniyorsa da riskli. Bu sebeple bu tedbir alınmış olabilir. Çünkü nargile üzerinde yapılan çalışmalarda çok fazla mikroorganizma ve bulaşın olduğunu görüyoruz. Kovid-19 öncesinde de böyle çalışmalar var. Nargile çok sağlıklı bir enstrüman değil. Onu kullanırken sizden önce kimlerin kullandığını bilemiyorsunuz. Neler saçtığını, nasıl mikroorganizmaların biriktiğini görmeniz mümkün değil. Nargile kendisi de zaten sağlık açısından büyük bir risk. Şu dönemde belki onlar dikkate alınarak risk fazla görüldüğü için geciktirilmiş olabilir diye düşünüyorum ben."
Memurlar.Net
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