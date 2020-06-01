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Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor

İngiltere'de bir bilim insanı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için kapı kolları, korkuluklar ve alışveriş arabalarının bakırla kaplanması gerektiğini açıkladı. Araştırmacı, virüsün bakır üzerinde 4 saatte öldüğünü söyledi.
 01 Haziran 2020 21:44
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Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor

İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nden William Keevil, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılımını önlemek için kapı kolları, alışveriş arabaları, toplu taşımadaki tutunma yerleri ve spor ekipmanlarının bakırla ile kaplanmasını önerdi.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre uzmanlar, Covid-19 hava yoluyla ve elini dezenfekte etmeyen taşıyıcı kişinin yüzeylere dokunmasıyla yayılıyor. Hastanın dokunduğu yüzeyle temas eden birisi eğer yüzüne dokunursa Covid-19'a yakalanma ihtimali artıyor.

William Keevil, korona virüsün bakır ile temas ettiğinde, metaldeki iyonların virüsü koruyan lipid zarına saldırdığını, ardından iyonların hücreyi işgal ederek virüsün DNA'sını tamamen yok ettiğini söyledi.

4 ÜLKEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

The Times'a, konuşan Pofesör Keevil, hali hazırda Polonya'daki otobüslere bakır kaplı tutacaklar takıldığını, Şili ve Brezilya'daki göçmen kulübelerinin bakırla kaplandığını aktardı. Pandeminin merkezi ABD'de ise bakteriler ve diğer bulaşıcı mikroplarla dolu spor salonu ekipmanlarının bakırla kaplanmaya başladığını belirtti.

Profesör, "Kapı kolları ve kamu binalarındaki merdiven korkuluklarının yanı sıra otobüs ve trenlerdeki tutacaklarda ve alışveriş sepetlerinde bakır kullanılması gerekiyor" dedi.

Yirmi yılı aşkın süredir bakırın antimikrobiyal etkilerini inceleyen Profesör Keevil, fast food restoranlarındaki ve bankamatiklerdeki ekranların da bakırla donatılabileceğini söyledi.

BAKIR YATAKLARDA YÜZDE 95 DAHA AZ BAKTERİ

ABD'de geçen Kasım ayında yapılan bir araştırmada, yoğun bakım ünitelerindeki bakır hastane yataklarının, geleneksel hastane yataklarından ortalama yüzde 95 daha az bakteri barındırdığı bulundu.

Güney Carolina'daki Tıp Üniversitesi araştırmacıları, "Bulgular, antimikrobiyal bakır yatakların, düzenli temizlik ile birlikte hastane ortamının hijyenik tutulmasında büyük bir etkisi olduğunu ve sağlık hizmetleriyle ilişkili bakterilerin bulaşma riskini azaltabileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

4 SAATTE ÖLDÜRÜYOR

Öte yandan koronavirüs, çelik ve plastik yüzeylerde 3 güne kadar, kağıt yüzylerde 1 hafta, enfekte öksürük damlacaklarının içinde ise 3 saat canlı kalabiliyor. Ancak, virüs bakır yüzeylerde 4 saat sonra tamamen ölüyor.
Memurlar.Net
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