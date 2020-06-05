Birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerde bir üst sınıfa geçirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 28.05.2020 tarih ve 7210300 sayılı yazılarıyla öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinin nasıl yapılacağını açıkladı.

Tüm dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Bakanlığımızca yüz yüze eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu süreçte öğrencilerimize yönelik olarak TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitime devam edilmiştir.

Salgın nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrencilerin sınıf geçme durumları ile ilgili olarak ilgi Yönetmelikte 08.05.2020 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle ilgi Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde "Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalıp kalmamasına bakılmaksızın 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci başarısının değerlendirilmesi" başlıklı 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde "Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir." denilmektedir.

Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki "222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlananlar ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puanı almış olanların başarı durumları belirlenirken, okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan, aynı zamanda yıl sonu puanı olarak değerlendirilir." hükmü ile 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında "Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir." hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen durumlar sebebiyle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerin, salgın nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitim yapılamadığından ikinci dönem puanı da oluşmamıştır. Belirtilen nedenlere bağlı olarak iki dönem puanı bulunmayan bu öğrencilerin sınıf geçmeleri ile ilgili tedbir alınması gerektiği düşünülmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel ilköğretim kurumlarında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak şartıyla ilgi Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrası ve 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen nedenlerle birinci dönem puanı bulunmayan öğrencilerin bir üst sınıfa denk sayılmak suretiyle bir üst sınıfa geçirilmesi ancak bu öğrencilere velisinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilmesi gerekmektedir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR