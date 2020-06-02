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Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı

 02 Haziran 2020 00:06
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Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 20.05.2020 tarih ve 7039816 sayılı yazılarıyla Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Rapor Sürelerinin Uzatılmasına karar verdi.

Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde enfeksiyon hastalıklarının daha ağır seyretme ihtimali bulunduğundan bu kişilerin mümkün olduğu kadar eğitim hizmeti sunucularına başvurularının azaltılması Koronavirüs hastalığı (COVİD-19) ile mücadelede önem arz etmektedir. Bu kapsamda, dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi Ülkemizde de görülen Covid-19 pandemisi nedeniyle, koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında rehberlik ve araştırma merkezlerinde de eğitim öğretime ara verilen 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitsel değerlendirme ve tanılama faaliyetlerine ara verilmiştir.

Bu nedenle söz konusu bireylerin olası bulaş riskinin azaltılması ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanan bireylerin olası mağduriyetlerinin engellenmesi amacıyla, rehberlik ve araştırma merkezlerince düzenlenmiş olan özel eğitim değerlendirme kurulu raporlarından Destek Eğitim Raporlarının bitiş tarihi 16 Mart 2020 -1 Eylül 2020 tarihleri arasında olanların, rapor sürelerinin 6 (altı) ay süre ile uzatılması, böylece söz konusu raporların 6 (altı) ay daha geçerli sayılması hakkındaki ekte yer alan ilgi Bakan Onayı gereği gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanacaktır.

İşte o yazı ve olur;

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net - Özel

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