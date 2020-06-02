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Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

 02 Haziran 2020 00:15
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Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 20.05.2020 tarih ve 7055618 sayılı yazılarıyla Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunu yayımladı.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programlarının 10. sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Anadolu meslek programlarında meslek alanlarına geçiş işlemlerinin ilgi (b) Makam Onayı ekinde yer alan Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre uygulanması gerekmektedir.

Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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