Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir ile ilgili bir paylaşım yaptı.
|01 Haziran 2020 22:17
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı Covid-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil
01 Haziran 2020 21:39
|Bitlis Valisi, JÖH Tabur Komutanlığını ziyaret etti
01 Haziran 2020 21:36
|MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge
01 Haziran 2020 21:31
|Bahçeli'den erken seçim açıklaması
01 Haziran 2020 20:26
|İyileşen toplam hasta sayısı 130 bine yaklaştı
01 Haziran 2020 19:35
|Saadet Parti'li Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
01 Haziran 2020 19:29
|CHP'li Öztrak: Bilim Kurulunun kararları kamuoyuna açık olmalı
01 Haziran 2020 18:54
|İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması
01 Haziran 2020 18:37
|Bakan Berat Albayrak, Peak'i tebrik etti
01 Haziran 2020 17:08
|CHP'li Özel ve Özkoç hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nda
01 Haziran 2020 15:40