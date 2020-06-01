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Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir ile ilgili bir paylaşım yaptı.
 01 Haziran 2020 22:17
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Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden hemşire Tuğba Kuşdemir ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hemşire Tuğba Kuşdemir. 1985 doğumlu. İki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015'te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı Covid-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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