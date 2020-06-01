Youtube'da zirveye gidenlerin adresi: Youtube Market

Youtube, her geçen gün yeni kullanıcıları bünyesine katan devasa bir video platformu olarak karşımıza çıkıyor. Onlarca farklı kategoride yüzbinlerce farklı kullanıcı her geçen gün içeriklerini paylaşarak zengin bir video ortamı oluşturmaya devam ediyor. Rekabet ortamının bu denli yüksek olduğu bir platforma yeni giriş yapanların yükselmesi oldukça zor diyebiliriz, bu durumu göz önünde bulundurarak birbirinden kaliteli hizmetler sağlayan Youtube Market, rekabetin nabzını bir nevi dengeliyor, hatta rakiplerinizi geride bırakmanızı sağlayan hizmetler sunuyor.

İzlenmelerinizi arttırın!

Youtube'da artık izleyici oranınızı arttırmak pek kolay değil, çok fazla yayıncı ve çok fazla içerik bulunmakta. Özellikle Youtube'da yeniyseniz, pek çok problem karşınıza çıkıyor. Örneğin para kazanmak için koşullar mevcut. Eğer reklam geliri elde etmek istiyorsanız Youtube, ilk olarak 1000 aboneyi ve 4000 saat izlenme süresini geçmiş olmanızı talep ediyor. Durum böyle olunca, videolarınızı bir miktar desteklemek oldukça önemli diyebiliriz.

Youtube Market platformunun Youtube için sunduğu hizmetler arasında yer alan Youtube izlenme hizmeti sayesinde, artık videolarınızın izlenme oranını arttırabilirsiniz. Videonuzdaki etkileşim oranını arttıran bu hizmet sayesinde, yükselme oranınız hızla zirve yapacak!

Youtube algoritması, videolarınızı yükseltirken, trend videolar arasına yerleştirirken ya da önerilen videolarda gözükmesini sağlarken pek çok farklı etkene bakmakta. Bu kriterlerden en önemlisi olarak "etkileşimi" gösterebiliriz. Yani eğer video izleniyor, beğeniliyor, paylaşılıyor ve benzeri etkileşimler alıyorsa, yükselme oranı o kadar artıyor. Youtube beğeni arttırma yöntemini de içerisinde barındıran Youtube Market, bu konuda yayıncılara maksimum desteği sunmak amacını taşıyor.

Ödeme Yöntemleri Neler?

Youtube Market üzerinde yer alan hizmetler için iki farklı ödeme seçeneği yer alıyor;

. Kredi Kartı/Banka Kartı (Kartlı ödeme)

. Havale/EFT (Ödeme bildirimi gerekli)

Kredi ve banka kartı ile ödeme yaptığınızda siparişleriniz anlık olarak işleme alınırken, havale/EFT seçeneklerinde ödeme sonrası ödeme bildirimi yapmanız gerekiyor.

Garantili ve Güvenli!

Youtube Market, sunduğu tüm hizmetlerde kullanıcıların güvenliğini ve gizliliğini ön planda tutuyor, bu kapsamda oluşabilecek sorunlar için hizmetlerinde garantiler sunuyor. Youtube Market üzerinden yapacağınız tüm işlemler ise 256 bit SSL ile şifrelenerek korunuyor. Sizlerde hemen aşağıdaki bağlantıdan Youtube Market'i ziyaret ederek yararlanabilirsiniz.

https://youtubemarket.net

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