MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi
|02 Haziran 2020 00:25
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Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 27.05.2020 tarih ve 7135090 sayılı yazılarıyla Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Öğrenci Taksitleri ve Yemek Ücretlerinin geri iadesine karar verdi.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğin 51. maddesinde "Paralı yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri ilk taksiti kayıt sırasında, diğer taksitleri ise kasım, şubat ve nisan aylarının son iş gününe kadar olmak üzere dört taksitte ödenir." denilmektedir. Aynı yönetmeliğin 54. maddesinde ise "Paralı yatılı öğrencilerin ücretleri ile diğer personel ve gündüzlü öğrencilerin yemek ücretleri makbuz karşılığı alınarak en geç iki iş günü içinde muhasebe veya mal müdürlüğüne yatırılır." hükmüne yer verilmektedir.
Tüm dünyada ve ülkemizde görülen COVİD-19 salgını nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren eğitim ve barınma hizmetine ara verilmiştir. Bu süreçten önce pansiyon ve yemek ücretini peşin olarak yatıran öğrenci velilerinden hizmet alınmayan dönem ücretinin iadesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınmış olup iade işlemlerinin bu yazıda belirtilen usule göre yapılması gerekmektedir.
İşte o yazı ve görüş yazısı;
Ahmet KANDEMİR
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