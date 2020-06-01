ABD'deki protestolara FETÖ'cü Enes Kanter de katıldı
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
|01 Haziran 2020 22:56
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ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
NBA'de Boston Celtics forması giyen FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Kanter, Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen protestolar nedeniyle halkla beraber sokağa indi. Kanter'in, George Floyd'un ölmeden önceki son sözleri olan 'I can't brathe' (Nefes alamıyorum) diyerek slogan attığı görüldü.
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