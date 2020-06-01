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Adalet Bakanlığı, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçlarını açıkladı
 01 Haziran 2020 23:02
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Adalet Bakanlığı, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçları

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçlarını açıkladı

Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri Nakil Kararnamesi Sonuçları

Nakil talepleri değerlendirilirken 2020 yılı içinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavı göz önünde bulundurularak, halen görev yapılan yer personel durumu kriterinde esnek davranılmış ve şartları taşıyanların talepleri olumlu değerlendirilmiştir.

Bu nedenle, ayrılış işlemleri yapılırken halen görev yapılan yer personel durumu göz önünde bulundurulmuş olup;

a) Personel durumu uygun olmayan Akyazı, Aliağa, Altınözü, Ankara, Bakırköy, Beykoz, Birecik, Çerkezköy, Elmalı, Foça, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Gebze, Hayrabolu, İslahiye, İstanbul, İstanbul Anadolu, Kemalpaşa, Kemer, Kırkağaç, Kilis, Kiraz, Kulu, Kumluca, Niksar, Nizip, Patnos, Pazarcık, Reyhanlı, Sakarya, Samandağ, Saray(Çorlu), Şarköy, Tavas, Turhal ve Viranşehir adliyeleri ile Şanlıurfa İdare Mahkemesinde görev yapan müdürlerin ayrılış işlemleri yapılması planlanan görevde yükselme sınavı sonucu atanacakların göreve başlamalarını müteakip,

b) Diğer adliyelerde görev yapan müdürlerin ayrılış işlemleri ise 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.

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