Adalet Bakanlığı, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçları
|01 Haziran 2020 23:02
|Yazdır
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçlarını açıkladı
Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri Nakil Kararnamesi Sonuçları
Nakil talepleri değerlendirilirken 2020 yılı içinde yapılması planlanan görevde yükselme sınavı göz önünde bulundurularak, halen görev yapılan yer personel durumu kriterinde esnek davranılmış ve şartları taşıyanların talepleri olumlu değerlendirilmiştir.
Bu nedenle, ayrılış işlemleri yapılırken halen görev yapılan yer personel durumu göz önünde bulundurulmuş olup;
a) Personel durumu uygun olmayan Akyazı, Aliağa, Altınözü, Ankara, Bakırköy, Beykoz, Birecik, Çerkezköy, Elmalı, Foça, Gaziantep, Gaziosmanpaşa, Gebze, Hayrabolu, İslahiye, İstanbul, İstanbul Anadolu, Kemalpaşa, Kemer, Kırkağaç, Kilis, Kiraz, Kulu, Kumluca, Niksar, Nizip, Patnos, Pazarcık, Reyhanlı, Sakarya, Samandağ, Saray(Çorlu), Şarköy, Tavas, Turhal ve Viranşehir adliyeleri ile Şanlıurfa İdare Mahkemesinde görev yapan müdürlerin ayrılış işlemleri yapılması planlanan görevde yükselme sınavı sonucu atanacakların göreve başlamalarını müteakip,
b) Diğer adliyelerde görev yapan müdürlerin ayrılış işlemleri ise 1 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacaktır.
Sonuçlar için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye genelinde hız ve yük taşıyan araçlara yönelik denetim
01 Haziran 2020 22:38
|Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı kapılarını yeniden açtı
01 Haziran 2020 21:20
|AŞTİ'de kısıtlama ardından yoğunluk yaşanıyor
01 Haziran 2020 21:10
|Kayseri Şehir Hastanesinde 'normalleşme' yoğunluğu
01 Haziran 2020 21:05
|Antalya Adliyesi'nde 'Yeni Normale Dönüş' süreci başladı
01 Haziran 2020 20:43
|Toplu taşımada yüzde 50 zorunluluğu kaldırıldı
01 Haziran 2020 19:25
|Sanayi Bakanlığı, karekodlu kronik hastalık belgesi istedi
01 Haziran 2020 18:06
|Millet Kütüphanesinin doluluğunu online takip edin!
01 Haziran 2020 16:24
|E-Nabız çöktü, sabahtan bu yana hizmet veremiyor
01 Haziran 2020 16:15
|Bakanlık kütüphane ve kahvelerde alınacak virüs önlemlerini açıkladı
01 Haziran 2020 15:48