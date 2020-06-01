TRT, 1968 yılında yaptığı ilk yayınını TikTok'ta paylaştı
TRT'nin resmi Tiktok hesabı, ilk yayını paylaştı.
|01 Haziran 2020 23:08
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden bazı illerimiz için fırtına uyarısı
01 Haziran 2020 23:20
|Lise öğrencisi Markus'un CERN'e uzanan büyük başarısı
01 Haziran 2020 23:13
|İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesinde yapıyorlar
01 Haziran 2020 23:01
|'Normalleşme süreci'nde uyku düzeni tavsiyeleri
01 Haziran 2020 22:23
|10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
01 Haziran 2020 22:05
|Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor
01 Haziran 2020 21:44
|Liseli Hayriye, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu
01 Haziran 2020 21:23
|Balıkçılar özledikleri İstanbul Boğazı'na tekrar kavuştu
01 Haziran 2020 21:12
|Metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
01 Haziran 2020 20:53
|Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı
01 Haziran 2020 19:36