Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Davutoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Utançla hatırlanan 27 Mayıs darbesinin 60'ıncı yılı olduğunu anımsatan Davutoğlu, 27 Mayıs'ın üç demokrasi şehidini idam sehpasına götürdüğünü, milli egemenlik anlayışına, demokrasiye, kültüre ve hukuk sistemine ağır bir darbe vuran cuntacılığın millete yaşatıldığı kara bir gün olduğunu belirtti.

"Nereden ve hangi mihraktan gelirse gelsin, her türlü darbeci, vesayetçi ve cuntacı anlayış karşısında bütün varlığımızla dimdik duracak ve bir daha böylesi bir karanlık günün yaşanmaması için sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullanan Davutoğlu, darbe, post-modern darbe ve darbe girişimlerinin bütün izlerini silecek bir demokrasi vizyonunu egemen kılmak için gece gündüz çalışacaklarını vurguladı.

- 53 il ve 172 ilçe başkanının ataması yapıldı

Teşkilatlanma çalışmalarını ivmesini artırarak devam ettireceklerini aktaran Davutoğlu, 53 il başkanı ve 172 ilçe başkanının atamasını yaptıklarını bildirdi.

Ayrıca Ankara'da 200, İstanbul'da 150, Konya'da 50, İzmir'de 40 mahalle başkanının da görevlendirildiğine değinen Davutoğlu, şu bilgileri verdi:

"Büyük Kongre yapma şartı olan 41 ilimizde il kongrelerimizi yapma noktasına gelmiş bulunuyoruz. 81 ilimize atamalarımızı da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu yaz içinde bütün illerimizde örgütlenmemizi tamamlayarak hangi tarihte yapılırsa yapılsın her seçime kendi irademizle ve kendi gücümüzle katılmaya kararlıyız."