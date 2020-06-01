Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.
|01 Haziran 2020 23:44
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.
Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.
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