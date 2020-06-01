1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.
 01 Haziran 2020 23:44
Yazdır
Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
02 Haziran 2020 00:25		 2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2020 23:59
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti
01 Haziran 2020 23:42		 Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım
01 Haziran 2020 22:17
Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil
01 Haziran 2020 21:39		 Bitlis Valisi, JÖH Tabur Komutanlığını ziyaret etti
01 Haziran 2020 21:36
MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge
01 Haziran 2020 21:31		 Bahçeli'den erken seçim açıklaması
01 Haziran 2020 20:26
İyileşen toplam hasta sayısı 130 bine yaklaştı
01 Haziran 2020 19:35		 Saadet Parti'li Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti
01 Haziran 2020 19:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:25 - MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi00:25 - Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti00:20 - MEB, meslek liselerinde öğrenci sınıf geçme işlemlerini açıkladı00:20 - Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti00:15 - Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu00:06 - Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı00:04 - Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli00:01 - İşte, ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler00:01 - Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi23:59 - 2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
23:44 - Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım23:42 - Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti23:20 - Meteorolojiden ülke geneli için fırtına uyarısı23:16 - Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı23:13 - Lise öğrencisi Markus'un CERN'e uzanan büyük başarısı23:08 - TRT, 1968 yılında yaptığı ilk yayınını TikTok'ta paylaştı23:02 - Adalet Bakanlığı, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçları23:01 - İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesinde yapıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi
Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
MEB, meslek liselerinde öğrenci sınıf geçme işlemlerini açıkladı
Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
İşte, ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
01.06.2020 sabahı 3
türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi 2
yabancı kuralının 8 artı 2 olması 1
erdoğan iktidardan düşerse türkiye yıkılır 2
bir kadın susuyorsa 2
Yeşil 1
nick calathes 1
1 haziran'da artık pek kısıtlamanın kalmaması 2
pringles 1
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam