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Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
 02 Haziran 2020 00:01
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Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.

Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.
Anadolu Ajansı
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