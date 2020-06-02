Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
|02 Haziran 2020 00:01
|Yazdır
Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçakla Oslo Havalimanı'ndan tedavi için Türkiye'ye gönderildi.
Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde vatandaşının hizmetine koştuğunu ve bununla da gurur duyduğunu söyledi.
Ekenel'in rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğine yardım talebinde bulunduğunu belirten Çoman, "Kızımızın yardım çağrısından sonra Sağlık Bakanlığımızla iletişime geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından Oslo'ya ulaştırılan bir ambulans uçakla kızımız Norveç'ten ülkemize gönderilmiştir." dedi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meteorolojiden ülke geneli için fırtına uyarısı
01 Haziran 2020 23:20
|Lise öğrencisi Markus'un CERN'e uzanan büyük başarısı
01 Haziran 2020 23:13
|TRT, 1968 yılında yaptığı ilk yayınını TikTok'ta paylaştı
01 Haziran 2020 23:08
|İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesinde yapıyorlar
01 Haziran 2020 23:01
|'Normalleşme süreci'nde uyku düzeni tavsiyeleri
01 Haziran 2020 22:23
|10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
01 Haziran 2020 22:05
|Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor
01 Haziran 2020 21:44
|Liseli Hayriye, bulunduktan 15 gün sonra yeniden kayboldu
01 Haziran 2020 21:23
|Balıkçılar özledikleri İstanbul Boğazı'na tekrar kavuştu
01 Haziran 2020 21:12
|Metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
01 Haziran 2020 20:53