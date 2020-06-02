1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti

4 yıla yakın çalışma süresinde 40'a yakın projeyi hayata geçirerek, yetim babası olarak adlandırılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü istifa ettiği duyurdu.
 02 Haziran 2020 00:20
Yazdır
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.

Güven yayınladığı mesajda "Değerli Dostlar, yaklaşık 4 yıl önce başladığım görevimden bugün itibari ile ayrılıyorum. Rabbime 3 yıl 8 ay boyunca bu ülkenin yetim çocuklarına hizmet etmeyi nasip ettiği için şükrediyorum. Mesai arkadaşlarımdan ve çocuklarımızdan haklarını helal etmelerini rica ediyorum." dedi.

Selahattin Güven, 4 yıla yaklaşan çalışma süresinde 40'a yakın projeyi hayata geçirerek ve yetimlerin gösterdiği yakınlıktan dolayı yetim babası olarak biliniyordu.

Selahattin Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, yetimler övgü dolu yazılar yazdı

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
01 Haziran 2020 19:22		 Ali Erbaş'tan yeni normal dönem açıklaması
01 Haziran 2020 14:35
75 gündür evine gidemeyen doktor: Torunumu çok özledim
31 Mayıs 2020 13:56		 TSK; ABD, Rusya, Fransa gibi orduları geride bıraktı
30 Mayıs 2020 20:39
Çiftçi koronavirüse yakalandı, hayvanlarına İl Müdürlüğü ekipleri sahip çıktı
30 Mayıs 2020 17:00		 Düşen göktaşı parçalarının değeri ne kadar?
28 Mayıs 2020 18:26
'Normalleşme sürecinde de kişisel önlemler almamız lazım'
28 Mayıs 2020 17:34		 Pandemi sürecinde doğru bilgi için kitle iletişim araçları önemli rol üstlendi
28 Mayıs 2020 16:45
Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci
28 Mayıs 2020 13:20		 Hastalara şifa dağıtan hemşire 40 gündür oğluna hasret
27 Mayıs 2020 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:25 - MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi00:25 - Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti00:20 - MEB, meslek liselerinde öğrenci sınıf geçme işlemlerini açıkladı00:20 - Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti00:15 - Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu00:06 - Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı00:04 - Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli00:01 - İşte, ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler00:01 - Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi23:59 - 2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
23:44 - Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım23:42 - Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti23:20 - Meteorolojiden ülke geneli için fırtına uyarısı23:16 - Siirt'te zırhlı araç devrildi: 8 asker yaralı23:13 - Lise öğrencisi Markus'un CERN'e uzanan büyük başarısı23:08 - TRT, 1968 yılında yaptığı ilk yayınını TikTok'ta paylaştı23:02 - Adalet Bakanlığı, yazı işleri ve idari işler müdürleri nakil sonuçları23:01 - İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesinde yapıyorlar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi
Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
MEB, meslek liselerinde öğrenci sınıf geçme işlemlerini açıkladı
Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
İşte, ulusal sınavlarda alınması gereken önlemler
Özel eğitim değerlendirme kurulu destek eğitim raporlarının süresi uzatıldı
Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince'nin canlı yayını terketmesi 3
bilmiyorum 3
kamu personelinin normal mesaisine dönmesi 6
a101 1
01.06.2020 spor salonlarının açılması 4
01.06.2020 kamu bankaları kredi paketleri 3
30.05.2020 spacex'in uzaya fırlatılması 4
01.06.2020 sabahı 3
bir gün gideceğini/biteceğini bilmek 3
Yeşil 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Artvin Çoruh Üniversitesi İşçi Alacak
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Bozok Üniversitesi 80 İşçi Alacak
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Uzman Personel Alacak
DSİ 9. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Ege İhracatçı Birlikleri 4 İdari Memur Alacak
Ege Üniversitesi 200 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam