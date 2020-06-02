Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
4 yıla yakın çalışma süresinde 40'a yakın projeyi hayata geçirerek, yetim babası olarak adlandırılan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü istifa ettiği duyurdu.
|02 Haziran 2020 00:20
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, sosyal medyadan yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu.
Güven yayınladığı mesajda "Değerli Dostlar, yaklaşık 4 yıl önce başladığım görevimden bugün itibari ile ayrılıyorum. Rabbime 3 yıl 8 ay boyunca bu ülkenin yetim çocuklarına hizmet etmeyi nasip ettiği için şükrediyorum. Mesai arkadaşlarımdan ve çocuklarımızdan haklarını helal etmelerini rica ediyorum." dedi.
Selahattin Güven, 4 yıla yaklaşan çalışma süresinde 40'a yakın projeyi hayata geçirerek ve yetimlerin gösterdiği yakınlıktan dolayı yetim babası olarak biliniyordu.
Selahattin Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, yetimler övgü dolu yazılar yazdı
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