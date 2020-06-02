Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti

Covid-19 ile mücadele noktasında "Yeni Normal" hayata atılan adımların ardından idari izinli sayılan 60 yaş ve üzeri olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunan personelin haricindeki kamu görevlileri de görevlerine 1 Haziran itibariyle başlamış oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu ise tehdidin tamamıyla ortadan kalkmaması dolayısıyla pozitif ayrımcılığa tabi engelli personelin, hamile ve yasal süt iznini kullanan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınmasının gerekliliğini belirten yazıyı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına iletti.