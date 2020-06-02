Barış Çakan üzerinden yalanı köpürtmek ve utanmamak
|02 Haziran 2020 01:43
|Yazdır
Türk ve Kürt solu, 3 serseriyi ezana saygıya çağırdığı için katledilen Barış Çakar olayını ısrarla çarpıtarak buradan nemalanmaya çalışıyorlar.
Haksozhaber.net sitesinde yer alan analize göre, bu çarpıtma haberinin arkasında Mezopotamya Haber Ajansı isimli Kürt milliyetçisi sitenin olduğu ortaya çıktı. Barış Çakar cinayeti üzerine garip ve çelişkilerle dolu ilk habere yer veren söz konusu site, ne yapıp edip Kürt milliyetçiliği lehine yordu olayı. Maktul gencin dedesi ve kuzeninin ağzından olayın arkasında "Kürtçe müzik" tahammülsüzlüğü (daha sonra hiç alakası olmadığı bizatihi Barış Çakar'ın babası tarafından ifade edildi) olduğunu öne süren site, bir süre gerçeğin anlaşılması üzerine bu kez de maktul yakınlarının resmi açıklamalardan sonra manipüle edilmiş olabileceği savına başvurdu.
Mezopotamya Haber Ajansı sitesinin HDP'liler tarafından sahiplenilen ve CHP başta olmak üzere Türk soluna mensup hevallerince yaygınlaştırılan bu çarpıtmalar karşısında acılı baba Nihat Çakan açıklama yapmak durumunda kaldı.
İçişleri ve Valilik açıklamasını teyit eden Nihat Çakan'ın beyanları aynı zamanda Barış Çakar'ın dindar kimliğini de ortaya koymakta ve dolayısıyla Kürt/Türk soluna buradan malzeme çıkmayacağını da göstermekte. Tüm hayatları çarpıtma, dezenformasyon ve yalan olan çevrelere kalsa gerçeği ortaya koyarak heveslerini kursaklarında bırakan Barış Çakan'ın babası Nihat Çakan'ı hain ilan edecekler!
Nihat Çakan'ın açıklamasından öne çıkan vurgular şöyle:
"Oğlumun arkadaşı diğer kişilere, 'Ezan okunuyor, ezana saygınız olsun. Ezan bittikten sonra tekrar müziğinizi dinleyin' diyor. O esnada birbirlerine giriyorlar. Ve çocuğumun arkadaşı kaçıyor. Çocuğum 3 kişinin elinde kalıyor. Abdest aldı. 'Saat kaç, ben namaz kılacağım' dedi. '10 dakika var' dedim, ezan okunmasına. 20.15'de ezan okunuyor. O esnada zaman geçti, 25 dakika sonra cenazesini gördüm."
Olay üzerine bilinçli olarak çarpıtma faaliyetine koyulan HDP ve CHP'ye bir destek de Barış Çakan'ın avukatlığına soyunan Av. Fatma Bodur Gönülal'dan geldi. Avukat hanım olayı bildiği halde uzun süre bu çarpıtmalar karşısında sessiz kalmayı tercih ederken ancak valiliğin açıklamasından saatler sonra kendisini bir şeyler söylemeye mecbur hissetti.
Sevgili #BarisCakan 'ın ölümü oldukça üzücü, gencecik bir fidan vaktinden önce göçüp gitti bu dünyadan.Av. Fatma Bodur Gönülal (@f_bodur) June 1, 2020
Irkçı her düşüncenin her zaman tam karşısında bir insan ve bu soruşturmada Ankara Barosu tarafından görevlendirilen bir müdafii olarak açıklama yapma gereği duydum: https://t.co/tXhjQk6atS
HDP'lilerin başını çektiği ve saz arkadaşlarının da destek verdiği provokatif paylaşımlardan örnekler:
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
02 Haziran 2020 00:25
|2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2020 23:59
|Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım
01 Haziran 2020 23:44
|Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti
01 Haziran 2020 23:42
|Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım
01 Haziran 2020 22:17
|Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil
01 Haziran 2020 21:39
|Bitlis Valisi, JÖH Tabur Komutanlığını ziyaret etti
01 Haziran 2020 21:36
|MHP lideri Bahçeli'den teşkilatlara genelge
01 Haziran 2020 21:31
|Bahçeli'den erken seçim açıklaması
01 Haziran 2020 20:26
|İyileşen toplam hasta sayısı 130 bine yaklaştı
01 Haziran 2020 19:35