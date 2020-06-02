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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
 02 Haziran 2020 03:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siirt'in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için çıktıkları yolda trafik kazası geçirerek şehit olan 2 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.'' ifadelerini kullandı.

Pervari'ye bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuş, 7 asker yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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