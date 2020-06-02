Türkiye genelinde eş zamanlı radarla hız ve yük taşıyan araç denetimi
|02 Haziran 2020 04:11
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EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmalarını sağlamak, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 30-31 Mayıs tarihlerinde 2 gün süreyle şehirler arası kara yolları üzerinde eş zamanlı "hız" ve "yük taşıyan araç" denetimi yapıldı.
Ülke genelinde 40 bin 748 araç ve sürücü denetlenirken, 10 bin 980 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı, 251 araç sürücüsünün çalışma ve dinlenme sürelerine uymadığı, 392 araç sürücüsünün aracında takograf bulundurmadığı veya kullanmadığı belirlendi.
Toplam 12 bin 614 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden 81 ilde motosiklet ve kask denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mayıs'ta ülke genelinde eş zamanlı olarak motosiklet ve kask denetimi yapıldı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini arttırmak amacıyla 30-31 Mayıs'ta 2 gün süreyle motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile yolcularının koruma başlığı (kask) kullanımına yönelik ülke genelinde yerleşim yerlerinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Uygulamalarda, 18 bin 256 motosiklet sürücüsü denetlendi. 438 motosiklet trafikten men edilirken, 1111 sürücüye kask kullanmamak, 361 sürücüye ise zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan işlem yapıldı.
Toplam 4 bin 686 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
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