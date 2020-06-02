THY, Kanada'daki Türkler için Toronto'dan özel sefer düzenleyecek
|02 Haziran 2020 05:52
|Yazdır
Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği durum çerçevesinde Kanada'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, THY'nin 4 Haziran 2020 Perşembe günü Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'ndan yerel saatle 13.35'te hareket edecek THY Toronto-İstanbul özel seferiyle ülkemize dönmeleri mümkün olacaktır. Uçuş münhasıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içindir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın yto.info@thy.com e-posta adresine bilgilerini ileterek biletleme işlemlerini THY ile doğrudan tamamlamaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, THY'nin ticari seferlerinin henüz başlamadığı hatırlatılarak, bu uçuşun 21 Mart'ta Türkiye ve Kanada arasında uçuşların askıya alınmasından bu yana düzenlenen üçüncü tahliye seferi olduğu kaydedildi.
THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleri ile Kanada'dan Türkiye'ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'dan 34 kente seferler 4 Haziran'da başlıyor
01 Haziran 2020 22:52
|'4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun'
01 Haziran 2020 12:26
|Tarım ve gıda ürünleri ithalatı hız kesti
01 Haziran 2020 12:24
|'İmalat sanayinde son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz'
01 Haziran 2020 11:42
|Dünyada Türk ürünlerine talep giderek artacak
01 Haziran 2020 11:05
|THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi
30 Mayıs 2020 23:39
|Türkiye'nin en yükseği! Yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
30 Mayıs 2020 21:10
|Yolcu gemileri faaliyetlerine 1 Haziran'da başlayacak
30 Mayıs 2020 19:04
|Geçen yıl 78 milyar Türk lirası 'duman' oldu
30 Mayıs 2020 17:58
|Ateş ölçen yerli termal kameralar yurt dışına ihraç ediliyor
30 Mayıs 2020 17:38