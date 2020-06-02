Acil dışında randevu şart

Hastanelerin normale dönüş planı belli oldu. Hem Kovid-19'a ilişkin önlemlerin alınmasına devam edilecek hem de sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi sağlanacak. Koronavirüs tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneler güvenli halde tutulacak. Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanacak.

Hastanede verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacak. Hastanelerde yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için özel kurullar oluşturulacak. Yeni normalde hastanelerde alınması gereken önlemlerden öne çıkan detaylar özetle şöyle:

KADEMELİ NORMAL: Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilecek. Salgın sırasında verilen eğitimler güncellenerek sürdürülecek. Eğitimler mümkünse çevrim içi yapılacak, kayıt alınacak.

14 GÜN KURALI: İl düzeyinde özellikle normal ve rutin hastalara verilecek sağlık hizmetine başlamak için öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 vaka sayısında istikrarlı olarak azalma gözlenmesi dikkate alınacak.

HASTANELERDE DE KURUL: Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin de dahil olduğu farklı uzmanlıklarda çalışanlardan kurul oluşturulacak. Risk değerlendirilmesi ve acil durum planları salgının güncel durumu dikkate alınarak düzenlenecek.

HER HASTANEDE TANI ÜNİTESİ: Salgın devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastada, Kovid-19 ayırıcı tanı da yer almalıdır. Hasta ve hasta yakınları, mümkünse hastaneye giriş noktasında mümkün değilse poliklinikte korona bulguları açısından sorgulanmalı.

ACİL DIŞINDA RANDEVULU: Hastane ortak kullanım alanlarında hastanelere kontrollü giriş sağlanacak. Mümkünse refakatçi kabul edilmeyecek. Tıbbı tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili kısıtlamalara devam edilecek. Hastanede verilen hizmetler acil durumlar hariç randevulu olacak.

RANDEVUSUZ HASTA ACİLE: Kronik hastalığı olan hastaların hastaneye gelişleri en aza indirilecek. Bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem kurulacak. Randevusu olmayan hasta polikliniklere alınmayacak. Randevusuz gelen hastalar acil değilse randevu sistemine yönlendirilecek.

GEREKSİZ HASTA DOLAŞIMINA SET: Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde yönlendirmeler yapılacak. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı üniteleri dijital randevu ile çalışacak.

YÜRÜYEN MERDİVEN TEDBİRİ: Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir metre olacak şekilde ayarlanacak ya da işaret konulacak. Normal veya yürüyen merdivenlerde, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılacak.

TEK KULLANIMLIK KILIF: Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafenin en az 1 metre olması şekilde planlanacak. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterleri tıbbi maskeye ilave olarak yüz koruyucu kullanacak. Steteskop gibi cihazlar uygun dezenfekten ile temizlenecek. Uygun olan alet/cihazlarda tek kullanımlık kılıflar kullanılacak.

HASTA SANDALYELERİ: Sedye, hasta sandalyesi gibi transferde kullanılan araçların her hasta kullanımından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacak. Hasta ve yakınlarının dışarıdan yiyecek ve içecek getirmesi önlenecek.

CERRAHİ MÜDAHALELER: Pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi işlemler de planlı şekilde devam edecek. Kovid-19 için PCR testi cerrahi işlemden en az 48 saat önce yapılacak.

Artan başvuruya tedbir

Yeni normalleşme sürecinde salgın döneminde hizmet alamayan hastaların hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak beklenen talebe yönelik çalışmalar yapılacak. Hastanenin fiziksel kapasitesi yataklar başta olmak üzere, yoğun bakım üniteleri, acil servisler, ventilatörler, operasyon odaları, anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar tekrar gözden geçirilerek planlama yapılacak. Hastanenin personel kapasitesi de gözden geçirilecek. Sağlık çalışanlarının hastalanma ihtimali göz önüne alınarak iş gücü planlaması yapılacak. Hastanede kağıt-dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından kaçınılacak. Sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri belirlenecek. Hasta sayıları yeniden gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılacak

Fazlı Şahan