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Kanal İstanbul imar planında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ÇED raporunun ve 1/100 bin ölçekli imar planının tamamladığı Kanal İstanbul'da bin ve beş binlik uygulama imar planlarında da sona gelindiği ifade ediliyor.
 02 Haziran 2020 07:15
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Kanal İstanbul imar planında sona gelindi

Edinilen bilgilere göre, küçük ölçekli planları tamamlayan Çevre Bakanlığı, Arnavutköy ve Başakşehir Belediyeleri ile bazı alanlarda yer teminine ilişkin ayrıntıları görüşüyor. Bu ay son detayların karara bağlanması ve temmuz başında imar planlarının askıya çıkarılması öngörülüyor. Bunun ardından itiraz süreci başlayacak ve süreç Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na geçecek.

28 Mart'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine atanan Adil Karaismailoğlu'nun da dev projeler noktasında ilgisini Kanal İstanbul Projesi'nde yoğunlaştırdığı öğrenildi. Bakan Karaismailoğlu'nun proje ile ilgili tüm detaylı dosyaları masasına yığdığı ve projeyi en öncelikli konulardan biri olarak belirlediği belirtiliyor. İmar planları tamamlanarak sürecin Ulaştırma Bakanlığı'na devri ile birlikte ise ihale ilanına yılın ikinci yarısında çıkılması planlanıyor. 75 milyar liraya mal olması beklenen Kanal İstanbul, yedi yılda tamamlanacak.

Osman Çobanoğlu

Türkiye
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