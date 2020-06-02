Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta 3 önemli toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantılardan ilki MGK toplantısı. MGK koronavirüs nedeniyle en son 30 Ocak'ta toplanmıştı. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yüz yüze yapılacak toplantının ana gündem maddelerinden biri terörle mücadele olacak. PKK'ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen operasyonlar değerlendirilecek ve sonuçları masaya yatırılacak. Toplantının diğer bir gündemi ise Suriye'de Rusya ile gerçekleştirilen ortak devriyeler olacak. MGK'nın en kritik başlıkları arasında Libya da bulunuyor. Libya'da darbeci Hafter güçlerinin saldırıları ve onlara karşı verilen mücadele görüşülecek.

Pandemiyle mücadele süreci de Milli Güvenlik Kurulu'nda detayları ile görüşülmesi planlanıyor. Bugün yapılacak MGK toplantısının ardından yarın AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Perşembe günü ise Erdoğan, Külliye'de kabineyi toplayacak.

Damla Peker/Türkiye

Çalışmalarını 2.5 aydır İstanbul'dan yürüten Erdoğan, bu süreçte videokonferans yöntemiyle pek çok toplantıya katıldı. Ancak iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantıları bu sürede yapılmadı. Son toplantısını 30 Ocak'ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine dikkat edilecek.

Libya ve İdlib

Ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınacağı MGK'nın ana gündemini, Libya ve Suriye'deki gelişmeler oluşturacak. Ateşkesin korunduğu ancak zaman zaman rejim unsurlarını ihlalleri ve radikallerin provokasyonuna sahne olan İdlib ile ilgili olarak, MGK bildirisinde ateşkes kararına uyulması yönünde sahadaki taraflara uyarı yapılması bekleniyor. Sondaj faaliyetlerinin ısıttığı Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve son günlerde Ege Denizi'nde yaşanan Yunan tacizleri de kurul gündeminde konuşulacak.

Koronavirüs salgınının dünyaya ve Türkiye'ye etkileri ile aşı ve ilaç çalışmaları başta olmak üzere Kovid-19 da MGK'nın gündeminde önemli bir başlık olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele operasyonları, FETÖ ile mücadeledeki son notlar da kurulda değerlendirilecek diğer konular arasında. Seyfettin Ersöz/Milliyet