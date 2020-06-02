1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da koronavirüs oranı yüzde 67

Korona virüs (Kovid-19) salgınında İstanbul en çok vakanın görüldüğü şehir. Yeni dönemde 16 milyon nüfusuyla, kilometrekareye 2841 kişinin düştüğü İstanbul'da sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı merak konusu. Kentte salgın riskinin ortadan kalkması için nüfusun yüzde 67'sinin bağışıklık kazanması gerekiyor. Prof. Dr. Ergönül de şu an İstanbul'da bağışıklık oranının yüzde 15 olduğunu belirtiyor
 02 Haziran 2020 07:30
Yazdır
İstanbul'da koronavirüs oranı yüzde 67

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Çin Vuhan'dan dünyaya yayılan corona virüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ülkeler aldıkları önlemlerin yavaş yavaş gevşetiyor. Dünyada 6.2 milyon kişiye bulaşan Kovid-19 enfeksiyonu 374 bini aşkın insanın hayatına mal oldu. Türkiye de salgından etkilenen ülkeler arasında. Kovid-19 vaka sayısının en yüksek olduğu kenti ise 16 milyonu aşan en büyük kenti İstanbul.

Normalleşmenin ilk adımının dün atıldığı İstanbul'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 2841 kişi. En yoğun ilçeler Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler, Bağcılar ve Bayrampaşa olarak öne çıkıyor.

Durum böyle olunca Kovid-19'dan korunmanın şartı olarak gösterdiği sosyal mesafenin İstanbul gibi bir kentte nasıl sağlanacağı ise merak konusu. Normal zamanlarda ortalama 13 milyon yolculuk hareketi gerçekleşen İstanbul'da toplu taşımadaki durum kadar ilçelerdeki nüfus yoğunluğu da endişe duyulan konular arasında. Milliyet merak edilenleri uzmanlarına sordu.

Vardiya saatlerine ayar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal mesafenin mutlaka korunması gerektiğine değinerek, önerilerde bulundu: "Maske kullanmaya, hijyen kuralların uymaya mecburuz. Toplu taşıma, AVM gibi toplu yerler en zor ve riskli alanlar. İstanbul'daki yoğun nüfus göz önüne alınarak bazı iş yerleri vardiya saatlerinde düzenlemeye gidebilir. Yoğunluğun saatlere bölünerek kaydırılması en makul çözüm gibi. Evden çalışma devam ettirilebilir. Normalleşmenin İstanbul gibi kalabalık bir kent için riskleri her zaman olacak. Vatandaşların yapılan tüm uyarıları dikkate alması gerekir."

En kalabalık ilçeler: Güngören, Gaziosmanpaşa, Bahçelievler
İstanbul'un yüzölçümü bakımından Türkiye'de 65'inci sırada bulunduğuna dikkat çeken İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, nüfusunun 16 milyonu aştığı, çok dar bir şehirde artık kişisel önlemler ön planda olacacağını söylüyor.

"Herkes kendisinin Sağlık Bakanı, doktoru olmak zorunda" diyen Erk, şu önerilerde bulundu: "Böylesi hormonlu bir kentte ne yazık ki bir noktadan sonra herkes kendi sağlığından sorumlu olmak durumda. Artık devletin önlemleri geride kaldı.

Hastanelerdeki yatak ve uzman sayılarımız belli. İnsanların kapalı, havasız, dar mekanlara girmemesi gerekiyor. En riskli yerler AVM ve plazalar. Açık alanlarda sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi gerekiyor. Bulaşıcılık kat sayısı bakımından İstanbul'da bağışıklanmış kişi sayısı yüzde 67 olursa salgın riski ortadan kalkar, virüs sönümlenmiş olur.

İstanbul'da şu anki oranın yüzde 15 olduğu tahmin ediliyor. Şayet bu oran doğruysa daha çok işimiz, almamız gereken çok yol var demektir. Bu durumda bulaş riski 2022'ye kadar sarkar."

Derin bir nefes almak için vaka sayısı 100'e gerilemeli
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Tufan Tükek ise yeni geliştirilen antikor testlerinin İstanbul başta olmak üzere Türkiye'deki bağışıklanan insan sayısı ve oranını ortaya koyacağını belirterek, mevcut duruma göre şunları söyledi:

"PCR testleri, toplam vaka ve vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğu tezinden hareketle tahminlerimiz, 1.8 milyon kişinin asemptomatik veya belirtili şekilde bağışıklık kazandığı yönünde. Mart ve nisan ayını en az hasarla atlatmamız önemliydi.

Maalesef sokağa çıkma yasakları sonrasında oluşan kalabalıklar vaka sayısında sabitlenmeye neden olmuş durumda. Önümüzdeki günlerde bayram etkisiyle vaka sayılarımızın azalacağını düşünüyoruz.

Vaka sayısı 100'e gerilediğinde derin bir nefes alabileceğiz. İstanbul'da yaşayan herkes, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarından taviz vermemeli."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Havalar soğuyacak - Haritalı
02 Haziran 2020 06:30		 Travmadan sonra günlük hayata ilk adım
02 Haziran 2020 06:10
Bakan Koca talimat verdi! Ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
02 Haziran 2020 00:01		 Meteorolojiden ülke geneli için fırtına uyarısı
01 Haziran 2020 23:20
Lise öğrencisi Markus'un CERN'e uzanan büyük başarısı
01 Haziran 2020 23:13		 TRT, 1968 yılında yaptığı ilk yayınını TikTok'ta paylaştı
01 Haziran 2020 23:08
İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesinde yapıyorlar
01 Haziran 2020 23:01		 'Normalleşme süreci'nde uyku düzeni tavsiyeleri
01 Haziran 2020 22:23
10 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
01 Haziran 2020 22:05		 Koronavirüse karşı bakır önlemi... 4 saatte öldürüyor
01 Haziran 2020 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Doğum yardımı tutarı artık güncellenmeli
MEB, öğrenci taksitleri ve yemek ücretlerinin geri iadesine karar verdi
Memur Sen, engelli ve hamile personel için idari izin talep etti
İstanbul'da koronavirüs oranı yüzde 67
Barış Çakan üzerinden yalanı köpürtmek ve utanmamak
Siirt'te zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 7 yaralı
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Havalar soğuyacak - Haritalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
filip novak 1
01.06.2020 sabahı 3
insanımızın serbest kaldığında kurallara uymaması 4
az kaldı 1
gökhan töre 1
nick calathes 1
yarın 3
kyle hines 1
özel okulların 15 ağustos'ta telafi eğitimine başlaması 3
kösmek 3
SON İLANLAR
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
Ağru Tutak KHGB Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam