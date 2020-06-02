Kıraathanelerde okey-tavla yasak

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Bakanlık, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine" restoran, spor salonları, kahve/kıraathaneler, site havuzları, plaj ve yüzme havuzları, kara-demir ve denizyolu yolcu taşımacılığı ile kütüphanelerde alınması gereken kuralları ekledi.

Maskeyle spor

Spor salonlarındaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanacak.

Ekipmanlar bu mesafeye uygun yerleştirilecek. Müşteriler randevu ile kabul edilecek. Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılması uygun görülmezken, bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilecek.

Spor salonuna maskesiz müşteri/çalışan alınmayacak, salonda maske takmaya devam edilecek. N95/ FFP2 maskeler kullanılmayacak. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazlar her misafir kullanımı sonrası dezenfekte edilecek. Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülecek.

Okey-tavla yasak

Kahvehanelere maskesiz müşteri ile çalışan alınmayacak. İçerde de maske çıkarılmayacak. Bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil, tavla vb. oyunlar oynanmayacak. Masa sandalyeler her müşteriden sonra alkolle silinecek, masa örtüsü kullanılmayacak. Personel kıyafetleri günlük değiştirilecek.

Otobüste şeffaf bariyer

Kara-demir ve denizyolu taşımacılığında ise şu kurallara dikkat edilecek: "Araçlar sefer aralarında uygun bir şekilde temiz hava ile havalandırılacak. Şehirler arası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilecek. Tüm araçlarda şüpheli Kovid-19 vakaları için koltuk ayrılacak. Makinist, şoför, kaptan gibi aracı kullanan çalışanlar araca biniş ve inişlerinde maske takacak. Trenlerde makinist odası, otobüslerde şoför mahallini yolculardan ayıran şeffaf bir bariyer vb. olursa bulaşma riski olmayacağından şoförler maske takmayabilecek. 2 saatten az süreli kısa yolculuklarda su dışında yeme içme yapılmayacak.

8 metrekarede 1 kişi yüzecek

Plaj ve yüzme alanlarında en az 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kovid-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker gibi hastalığı olanlar, plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacak. Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu, su oyuncakları, deniz gözlüğü, şnorkel kullanmaları sağlanacak. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi düşecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak.

Cankurtaran N95 takacak

Havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolaplar, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskini artıran yüzeyler sık sık temizlenecek. Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanılacak.