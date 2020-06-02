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Plaj sezonu kontrollü başladı

Sahiller de dün ziyarete açıldı. Ancak yeni dönemde plajlarda sıkı kurallara uyulacak. Sosyal mesafeli şezlonglar ve maske şartının yanı sıra şişme muz, kano ve yelken gibi su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil kapasitenin yarısı kadar kişi alınacak. Jetski, sörf ve deniz paraşütü gibi bireysel sporlar ise serbest.
 02 Haziran 2020 08:15
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Plaj sezonu kontrollü başladı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Sağlık Bakanlığı plajlar ve tatil yerleriyle ilgili yeni bir rehber hazırladı. Rehberde tatilcilerin ve işletme sahiplerinin koronavirüs önlemleri kapsamında uyması gereken kurallar detaylarıyla anlatıldı.

HAVLULAR TEK KULLANIMLIK: Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacak. COVID-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker gibi hastalığı olanlar plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılacaklar. Vatandaşların kendilerine ait plaj havlusu getirmesi teşvik edilecek. Yanında getirmeyenler için havlular poşetli olarak bir görevli personel tarafından verilecek.

ŞEZLONG ARASI 1.5 METRE:

Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki çocuklar) veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilecek. Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olacak. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak.

AİLEYE MESAFE YOK: Tek kişinin kullandığı jetski, sörf, deniz paraşütü gibi bireysel su etkinlikleri yapılabilecek. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilecek. Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana (şişme muz), deniz bisikleti gibi toplu su sporları etkinliklerinde, çalışanlar dahil kapasitenin yarısı sayıda kişi alınacak. Faaliyetlere katılanlar aynı ailedense veya grup halinde gelmişlerse sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak. Turizm amaçlı sualtı ve suüstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanlar faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılacak ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilecek.

HAVUZDAN ÖNCE DEZENFEKTE: Cankurtaranlar 1 metreden yakın temas gerektiren canlandırma ve ilk yardım işlemleri sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanılacak. Ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gerekecek. Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duş alacak ve el, ayak dezenfeksiyonu yapacak. COVID-19 temas riskini arttıracağından havuzlarda uzun süre kalınmayacak. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin elle kullanım yerine sensörlü olanlarının kullanımı teşvik edilecek.

ANTALYALI SOLUĞU DENİZDE ALDI

Sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlenen plajlar 2.5 ayın sonunda açıldı. Antalyalılar da günün ilk ışığıyla soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Şezlongların en az 1.5 metre mesafeyle yerleştirildiği sahilde denize girenlerin sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlendi.
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