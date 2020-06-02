Camiye molotof kokteyli saldırıya kınama
|02 Haziran 2020 08:28
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde, Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz." denildi.
KKTC Başbakanı Tatar: Rum kesimindeki caminin yakılmak istenmesi kabul edilemez
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca söz konusu saldırıya ilişkin yapılan açıklamaların paylaşıldığı belirten açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:
"İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."
KKTC Din İşleri Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Limasol'da bulunan ve Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece 3 molotof kokteyli atılmış ve cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler yazılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da
02 Haziran 2020 07:23
|Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
02 Haziran 2020 04:13
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
02 Haziran 2020 03:17
|Barış Çakan üzerinden yalanı köpürtmek ve utanmamak
02 Haziran 2020 01:43
|Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
02 Haziran 2020 00:25
|2 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Haziran 2020 23:59
|Bakan Koca'dan maske kullanımının önemine ilişkin paylaşım
01 Haziran 2020 23:44
|Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 'vekil transferi' teklifini reddetti
01 Haziran 2020 23:42
|Bakan Koca'dan hayatını kaybeden hemşire için paylaşım
01 Haziran 2020 22:17
|Bilim Kurulu Üyesi: Nargile kafelerin açılış tarihi belli değil
01 Haziran 2020 21:39